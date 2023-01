La conferința de presă organizată după alegeri, noului președinte nu i-a fost adresată nicio întrebare, atenția acestora fiind orientată către președintele Marcel Ciolacu și către europarlamentarul Mihai Tudose. De altfel, toți vorbitorii de la Conferința Județeană de alegeri au adresat cuvinte de laudă realizărilor lui Tudose, cele mai vehiculate fiind semnarea contractului pentru Podul suspendat și colaborarea administrațiilor din Brăila și Galați.

Astfel, în cadrul conferinței de presă fostul premier, Mihai Tudose, a fost întrebat dacă își dorește un post de ministru în viitorul guvern.

”Dacă îmi permite domnul președinte Ciolacu, am să spun o discuție pe care am avut-o doar eu cu domnia-sa, știi la ce mă refer, Marcel, am avut mai multe discuții pe această temă și la formarea primului guvern de coaliție, iar răspunsul meu a fost „Nu, nu mă interesează”. E corect până aici? Domnia-sa a insistat, și domnul Stănescu a insistat ș.a.m.d. I-am spus atunci domnului președinte Ciolacu că într-o singură situație nu pot să-l refuz, atunci când vine el prim-ministru, fiindcă și el atunci când eu am fost prim-ministru n-a zis nu să vină alături și să facem o echipă, să muncim alături unul de celălalt pentru Guvern, pentru țară. În condițiile în care domnia-sa îmi solicită acest lucru, nu am ce face și voi accepta. De aici încolo, mingea e la el!” a spus Mihai Tudose.

Întrebat dacă are vreo preferință pentru vreun minister, europarlamentarul a răspuns:

”Nu am nicio preferință, am doar nepreferință, dar asta e discuția noastră. Nu sunt toate nepreferințe, că ar însemna un nu la ce-am vorbit mai devreme – ca să citez din ce-am spus mai devreme, când ne vom hotărî, o să afli prima de la mine!”.

Sursă: realitateadebraila.net