Mesajul primarului Londrei pentru români, de Valentine`s Day

„Un milion de europeni care trăiesc la Londra au o contribuție uriașă din punct de vedere economic, cultural și social. De Sfântul Valentin să le transmitem tuturor, prieteni, colegi și vecini că îi iubim”, a scris primaul Londrei pe Twitter.

Mesajul conține și un clip video cu declarații în toate cele 27 de limbi ale UE, inclusiv în limba română.

„În acest an, de Sfântul Valentin, vreau ca toți europenii londonezi să se simtă iubiți în mod special de orașul lor. Distribuiți acest video unui londonez european pe care îl cunoașteți”, este mesajul primarului.

This Valentine’s Day, I want European Londoners to feel especially loved by their city. Share this video with a European Londoner you know: #LondonIsOpen #ValentinesDay2020 pic.twitter.com/HJyk6uGBPM