În cadrul discursului său, președintele Rusiei a folosit un limbaj controversat, adresând un mesaj provocator țărilor din Alianța Nord Atlantică.

„Noi avem mai multe arme nucleare decât țările NATO. Ei știu asta și mereu vor să ne facă să purtăm negocieri privind scăderea arsenalului nuclear. Să-i...! Ați înțeles? După cum se spune la noi, în popor...”, a spus liderul de la Kremlin.

'Fuck 'em.'