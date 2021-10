Președintele francez, Emmanuel Macron, a condamnat, luni, lovitura de stat militară din Sudan și a cerut eliberarea de urgență a prim-ministrului civil al țării, arestat la domiciliu împreună cu alți membri ai guvernului de la Khartoum.

„Franța condamnă tentativa de lovitură de stat din Sudan în cei mai fermi termeni. Îmi exprim sprijinul pentru guvernul de tranziție și cer eliberarea de urgență și menținerea în siguranță a prim-ministrului și liderilor civili”, a scris Emmanuel Macron pe contul său oficial de Twitter.

La France condamne avec la plus grande fermeté la tentative de coup d'État au Soudan. J’exprime notre soutien au gouvernement de transition soudanais et appelle à la libération immédiate et au respect de l’intégrité du Premier ministre et des dirigeants civils.