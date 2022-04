"Nu eu am făcut acuzațiile . În C omisia de Siguranță din cadrul Soietății de Chirurgie estetică am văzut niște

postări care mi -au atras atenția. Este vorba despre imagini care sunt cele ale unui medic chirug, este și un articol (...) Gândiți-vă și dvs: acest om a operat. A fost cu bisturiul aproape de inima pacientei . Asta este o realitate.

El este un fals medic. Voiam să ne lămurim . Va întreb dacă știți care este soluția și cum de poate posta astfel de lucruri și cum de el este medic în condițiile în care a pus în pericol sănătatea românilor? Nu estetician, ci doctor! (...)

Nu i ntru în polemică cu acest domn. Nu a re nici studii și nici specialitatea (...). E în continuare o persoană în

cercetare penală . Când se va pronunță instanța , voi cometa", a afirmat, astăzi, Diana Jianu, chirurg plastician, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

Mediul a precizat: "Așteptăm să se pronunțe Justiția. O polemică nu îmi doresc cu acest domn. Trebuie să aibă specializare de chirurgie plastică. Trebuie făcută Facultatea de Medicină și acest om, din câte știu eu, nu întrunește aceste condiții".

Mateo Politi și-a susținut și el punctul de vedere, tot într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

"Am fost arestat la vremea trecută cu o plângere nefondată legal și neîntemeiată . Am trimis prin avocata mea actele mele medicale (...). Avocata a fost achitată de instanța că nu există un fals . Astea sunt minciuni.

Am fost reținut ilegal. Am probe audio, video, interceptări telefonice pe care le voi face publice la momentul oportun. Procesul e în continuare pe rol. Mi -a fost interzis să practic chirurgia plastică .

Eu nu profesez acum. Sunt angajatul unei agenții guvernamentale internaționale . Sunt minciuni ce spune doctorița . Bullshit!