Într-o postare devenită virală pe rețelele de socializare, un medic scrie că această măsură este doar o încercare a bisericii de a pasa vina în cazul unor eventuale accidente.

„Când credeam că le-am văzut pe toate, primesc solicitare de adeverință că un sugar e sănătos, ca să poată fi botezat...

Am solicitat suportul legal. Am primit informația că așa e legea de la patriarhie și să fac bine sa respect legea, ca asa fac toți ceilalți medici, nu crâcnesc. Am primit și o adeverință drept exemplu, drept dovadă (lumească) de incompatibilitate a legii patriarhiei cu legile celelalte (GDPR). Semnat și cu Doamne ajută!

Mai urmează ca părintele să recomande pacienților să se mute la un medic de familie care e mai binevoitor cu adeverințele. Eu acum ce să fac, să ii recomand să schimbe preotul?!

Cât e adânc e întipărită în ADN gena birocrației în țara asta?”, scrie medicul de familie pe Facebook.

Pe de altă parte, și Patriarhia Română susține că pentru a se evita accidente la săvârșirea botezului, este mai bine ca părinții să consulte înainte medicul pediatru și să prezinte preotului un document care arata starea de sănătate reală bebelușului.

Repreentanții Patriarhiei spun că nu există obligație pentru medicii de familie pentru a elibera acest tip de adeverințe, însă, în urma tragediei din anul 2021, atunci când un bebeluș a murit la botez, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a luat decizia ca toți părinții care vor să își boteze copiii să treacă pe la un medic pediatru, apoi să prezinte preotului starea de sănătate exactă a celui mic.

