Când sediul a fost inundat, medicii legiști au scos din priză frigiderul mortuar, în care sunt păstrate cadavrele, de teamă că instalația electrică foarte veche ar putea ceda și provoca un incendiu.



"Am cerut la începutul anului trecut să ni se repare clădirea după care nereparându-se când a venit toamna și au început ploile, a început să plouă atât de tare prin acoperiș încât a plouat peste frigiderul mortuar", a declarat dr. Camelia Buhaș, șef Serviciul de Medicină Legală Bihor.



Medicii legiști sunt asemenea unor chiriași în sediul actual, iar legea le permite să facă doar lucrări de întreținere.



"Ne-am chinuit cum am putut, am făcut demersuri către Primăria Munincipiului, Prefectură și către Spitalul județean și de atunci tot așteptăm să vedem ce se poate face", a mai spus medicul.



Singurul cabinet de consultații este cât o gheretă, cu pereți scorojiți și crăpați. Aici se prelevează probe de sânge de la șoferii prinși băuți și sunt consultate victimele accidentelor rutiere, adulții și copiii agresați sau abuzați sexual.

Cu toate acestea, cu aproximativ 30 de angajați, Serviciul Județean de Medicină Legală din Bihor a realizat anul trecut 500 de autopsii dintre care 240 în cazul unor morți violente și alte 900 de examinări de victime ale unor agresiuni.