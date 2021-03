Date statistice prezentate de graphs.ro indica faptul ca numarul de infectari in grupa 0-9 ani este deja la nivelul maximului din luna noiembrie a anului trecut, dar si la categoria 10-19 ani se inregistreaza o crestere brusca.

Se profileaza astfel un val 3 al pandemiei in care se vor regasi copiii si tinerii. Dat fiind acest context, epidemiologul Octavian Jurma afirma ca, dincolo de boala in sine, tinerii pot fi afectati psihologic pe termen lung daca afla ca sunt motivul pentru infectarea unei persoane dragi, scrie ziare.com.

Medicul Raluca Alexandru de la Spitalul de copii Grigore Alexandrescu din Capitala a explicat pentru News.ro ca formele grave de COVID-19 in cazul copiilor, cele care necesita oxigenoterapie sau intubare, sunt foarte rare si sunt de obicei cazuri de copii care au si alte boli cronice.

Specialistul explica si cum anume se poate manifesta boala in cazul copiilor:

"Simptomatologia infectiei in randul copiilor este variata: sunt copii total asimptomatici, la care depistarea infectiei este pur intamplatoare, acestia fiind testati in scop de screening, fiind pacienti cu afectiuni cronice, programati pentru reevaluare sau pentru diferite interventii chirurgicale. Majoritatea copiilor prezinta simptomatologie usoara spre medie: unii doar febra, iar altii asociaza simptomatologie digestiva - scaune semilegate sau diareice, dureri abdominale, lipsa apetitului alimentar sau simptomatologie ca de viroza respiratorie, cu nas infundat, rinoree, usoara tuse."

Dr. Alexandru trage insa un semnal de alarma legat de modul in care boala COVID-19 se poate manifesta la distanta de 2, 3 sau chiar 4 saptamani din clipa in care copilul a avut testul pozitiv. Medicul spune ca specialistii din spital au tratat zeci de copii cu sindrom inflamator multisistemic, copii care au ajuns in urgenta la spital la cateva saptamani dupa ce au avut infectia COVID-19.