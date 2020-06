Măsurile Guvernului pentru zonele afectate de viituri - Orban: "Nu s-a miscat niciun Guvern așa repede ca noi"

Ludovic Orban a vorbit la Jocuri de Putere de la Realitatea PLUS despre viteza cu care Guvernul pe care il conduce a reusit sa ia masurile pentru a aloca bani pentru reparatiile stricaciunilor produse de viituri.

"Cantitati foarte mari de apa care au cazut. Sunt foarte greu de prevazut lucrurile astea. Putem sa luam toate masurile privitoare la cursurile raurilor. Cetatenii au dreptul la despagubiri pentru proprietatile lor care sunt afectate de inundatii iar in ceea ce priveste stricaciunile provocate de ape asupra domeniului public noi alocam bani din fondul de rezerva pentru a finanta toate reparatiile necesare. Nu s-a miscat niciun Guvern asa de repede ca noi, noi deja am adoptat un ajutor pentru foarte multi cetateni care au fost afectati de inundatii, saptamana trecuta in sedinta. Noi ne-am miscat foarte repede. Noi suntem dependenti si de ceea ce primim, exista comitete care ne trimit toate datele pentru a face estimare a sumei necesare.

Am incercat sa anticipam acolo unde era posibil. Cand cad 170 de litri pe m2 e greu de anticipat. Unde stiam ca e cod portocaliu sau rosu am incercat sa luam toate masurile de interventie rapida, de scoatere a apei din curtile oamenilor si toate masurile din astfel de situatii", a explicat Orban la Realitatea PLUS.