Două mașini parcate în fața blocului au fost puternic avariate după ce un copac usact a căzut peste ele. Arborele era mâncat de carii de la rădăcină.

Reporter: Nu a căzut când a fost furtună în Capitală?

Presedintele asociatiei de locatari: Absolut nimic, nu vânt, nimic. A căzut dintr-o dată. Era să omoare și două persoane...

Reporter: Ce aveți aici, în mână?

Președintele asociației de locatari: E rădăcina de la pom. Uitați!



Locatarii din zonă spun că au depus zeci de sesizări la ADP sector 2 și la Primăria Capitalei.



"Către ADP am solicitat aviz de defrișare și toaletare și au zis că eu nu pot să facă defrișarea, pentru că ne ntrebuie avizul Primăriei Municipiului București și ne-a îndrumat către PMB. Am trimis acolo documentația pe e-mail (...) dar nu am primit niciun răspuns. Asta prima dată în octombrie și după aceea am revenit în mai", a afirmat Gabriela Bobina, administrator bloc.



În jurul blocului sunt în continuare copaci ce stau să cadă peste alte mașini parcate și chiar peste oamenii care ies zilnic din case.