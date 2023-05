Incidentul, împreună cu videoclipul șocant, a fost postat pe Facebook, pe grupul Forum Grecia.

„Atentie la drumul prin Bulgaria! Pe drumul de intoarcere, la circa 20 km de Ruse. Nu am oprit si nu am deschis usile, desi asta a fost primul impuls,” a atenționat autoarea postării.

După ce a făcut circ, individul dubios s-a întins pe capotă, a gesticulat, a facut circ, dar, dupa ce a văzut că românii nu au de gând să se dea jos din mașină și fac manevre pentru a evita orice interacțiune, individul s-a retras.

Românca a explicat conaționalilor faptul că ea circulă de 13 ani pe acest drum, însă este pentru prima dată când pățește așa ceva.

„Postarea reprezinta o avertizare pentru soferi, sa aveti grija pe drumuri, se pot intampla lucruri bizare chiar si ziua, in amiaza mare.

Nu am alertat autoritatile pentru ca nu am dorit sa mai ramanem in zona, am fost usurati ca nu a degenerat situatia si suntem in regula.

Individul era bulgar si mai erau si altii in apropiere, iar in clipele de uimire si indignare (se suise pe capota!?) eram foarte aproape de a iesi din masina. Ma bucur ca nu am facut-o.

Camera este 70 Mai Pro Plus si s-a dovedit a fi o achizitie buna, in caz ca intentia era de frauda pe asigurare, sau etc... mai rau.

Vom mai merge in Grecia via Bulgaria, nu incape indoiala.

Conduceti cu grija, nu deschideti usile, mergeti in grup daca e posibil... stiti voi”, a mai scris autoarea postării.

Comentariile nu s-au lăsat așteptate, iar românii au împărtășit impresii și sfaturi pentru o astfel de situație:

„Inscenare de accident. Sunati la politie, opriti in dreptul unui echipaj de politie si aratati-le imaginile. Neaparat!” a scris un utilizator Facebook.

„De faptul că nu trebuie oprit sub nicio formă pe drumurile din Grecia se știe de mulți ani. Nici chiar când ți se face semn că ar avea nevoie de ajutor, că i s-ar fi stricat ceva la mașină. Și noi am avut câteva probleme cu ceva ani în urmă, dar am avut buna inspirație să nu oprim și ușile erau blocate”, a comentat un român.

„Ăla mai mult ca sigur era vreun turist beat sau drogat, după expresia feței”, a comentat un utilizator al rețelei de socializare.

„Drumul prin Bulgaria e un real pericol pentru psihic, e ca un vis din acela lung, plictisitor, repetitiv, din care abia aștepți să te trezești”

„Posibil sa fie vorba despre o înșelătorie. Se aruncă pe mașină, apoi, dacă nu oprești sau pleci, sună la poliție/ambulanță oferind numărul de înmatriculare și plângându-se că a fost accidentat și are diverse rani (facute anterior ori după accident cu ajutorul colegilor din banda). Pe grupul Poliției Române circulau frecvent astfel de mesaje, ce avertizau cetățenii. Dacă oprești, te șantajează, cerându-ți bani. Mulțumim pentru informare!”, au mai comentat românii la postare.