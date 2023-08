Înmatriculările de autoturisme noi în Europa (UE plus Marea Britanie şi ţările EFTA) au crescut cu 16,7% în iulie, comparativ cu perioada similară din 2022, a 12-a lună de creştere consecutivă, în urma îmbunătăţirii cererii pentru vehicule electrice, arată datele publicate miercuri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în timp ce România a raportat un avans de 12,7%.



Datele statistice sunt valabile pentru cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, plus Marea Britanie şi ţările din Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia.



Un număr de 1,02 milioane de autoturisme au fost înmatriculate în iulie în Europa, comparativ cu 875.844 unităţi în perioada similară din 2022. Vânzările de vehicule alimentate pe baterii au urcat cu 55,3%, în timp ce livrările de maşini alimentate pe motorină au scăzut cu 10%. Cota de piaţă a vehiculelor alimentate pe motorină a scăzut la 13,4%, de la 17,4% anul trecut.



În iulie, piaţa auto din România a înregistrat o creştere cu 12,7%, fiind înmatriculate 13.630 autoturisme, faţă de 12.099 vehicule în perioada similară din 2022. Vânzările de vehicule alimentate pe baterii au urcat cu 86,4%, în timp ce livrările de maşini alimentate pe motorină au crescut cu 19,8%, chiar dacă la nivel european livrările pe acest segment scad.



Primele cinci pieţe europene au raportat creşteri semnificative în iulie: Marea Britanie (28,3%), Franţa (19,9%), Germania (18,1%), Spania (10,7%) şi Italia (8,7%), arată datele ACEA.



În iulie, cota de piaţă a maşinilor alimentate pe baterii a urcat la 13,6% (de la 9,8% în perioada similară din 2022). Pe locul doi se află vehiculele hibride plug-in, responsabile pentru 7,9% din vânzări. Maşinile pe benzină şi motorină au reprezentat sub 50% din vânzări. În Europa, vânzările de maşini pe motorină au scăzut cu 9% în iulie, în pofida creşterilor din Slovacia (36,1%) şi România (19,8%). În iulie, cota de piaţă a maşinilor pe motorină a scăzut la 14,1% (de la 17,9% în perioada similară din 2022).



În sectorul auto european sunt 13 milioane de angajaţi, iar 11,5% din totalul locurilor de muncă din industria UE sunt în sectorul auto.



Înmatriculările de autoturisme noi în Europa au crescut cu 17,5% în primele şapte luni din 2023, comparativ cu perioada similară din 2022. Un număr de 7,61 milioane autoturisme au fost înmatriculate în perioada ianuarie-iulie 2023 în Europa, comparativ cu 6,47 milioane în perioada similară din 2022.



Cele cinci mari pieţe europene au înregistrat creşteri importante în primele şapte luni din 2023: Spania (21,9%), Italia (20,9%), Marea Britanie (19,6%), Franţa (15,8%) şi Germania (13,6%).



În perioada ianuarie-iulie 2023, piaţa auto din România a înregistrat o creştere cu 23,3%, fiind înmatriculate 87.275 autoturisme, faţă de 70.711 vehicule în perioada similară din 2022. Vânzările de vehicule alimentate pe baterii au urcat cu 62,6%, în timp ce livrările de maşini alimentate pe motorină au crescut cu 10,4%.