Vechii jurnaliști de investigație din România se întreabă de unde atâtea resurse financiare pentru o publicație de nișă, precum Recorder.ro. Reportajul anchetă “Catedrala Prăduirii Neamului” a avut țeavă, nu glumă, pentru viralizare, dar și bani pentru investigație, scrie jurnalistul Marius Ghilezan, într-un editorial publicat pe romanialibera.ro.

Ieri, celebrul ziar de stânga din SUA, The New York Times a acuzat că România este pe primul loc în lume, la numărul de decese per capita, în urma infectării cu SARS-CoV-2. Vinovați ar fi unii dintre ierarhim care au denunțat vaccinurile, ca fiind opera Diavolului. Totul pare a campanie, nu un interes justificat al publicului.

Clipul “Clanul Marelui Alb” (poreclă dată Patriarhului Daniel) a ajuns la peste 3,3 milioane de vizualizări pe canalul Youtube. Jurnaliștii (in)dependenți susțin că au muncit opt luni la documentarea anchetei. Patriarhiei române nu i s-a dat drept la replică.

Perseverența, expunerea și determinarea activiștilor progresiști (așa cum i-au încadrat colegii de breaslă) au stârnit interesul celor hârșiți din media.

Cine finanțează atacurile concertate, de la București, la New York, împotriva Bisericii Ortodoxe?

“La capătul a opt luni de documentare, am descoperit o rețea secretă…” spun activiștii mediului ateu. Algoritmii facebook și youtube nu sunt pentru ei deloc dușmănoși. Recent, contul de Youtube al Gold Fm a fost suspendat a doua oară, în decurs de două luni. Acolo își exprimă opiniile conservatorii. Lupta online dintre progresiști și suveraniști e demult disproporționață. Recent, un prieten de pe facebook îmi reclama că a fost blocat pe timp de 30 de zile pentru că a dat share la un articol de pe Newstand.ro: Să ne rugăm pentru SUFLETUL REGELUI ! / De ce Arhanghelii Mihail şi Gavril aduc “vara iernii?” Nu același lucru se întâmplă și în spațiul corecților politici. Nu am auzit la căuzașii diferitelor cauze de salvare pățanii similare.

Suntem întru totul pentru libertatea de exprimare

Credem în interesul public, dar și mai cercetăm. La scurt timp de la apariția ultimelor atacuri asupra bisericii, primim pe whatsapp un site de tip crowdfunding “Să fie lumină!.” “Proiectul este exclusiv finanțat de public,” scrie în rubrica “Susține-ne!” Onoratul public, “larg la pungă”, este informat că deja s-au strâns 60.000 de Euro. Nu vrem să criticăm acțiunea de interes public, dar ca vechi jurnaliști români știm că niciun proiect de tip „pay for view” n-a prins în România. Cum de au strâns colegii noștri activiști de media această sumă uriașă rămâne o enigmă. Cititorul de la noi, nu e ca cititorul de la ei. Orice ziar serios din lume are o parte free și alta mai consistentă pe bani. Mai are rost să povestim cât ne costă lunar abonamentele la marile publicații din străinătate?

Paradoxal, articolul din “New York Times” apare exact când ministrul de externe al României, Bogdan Aurescu, face o vizită în SUA. Un fel de welcome din partea presei de stânga. Țara noastră este prezentată, fără a fi citată vreo sursă, ca având cele mai multe morți de COVID-19 per capita din lume. Astfel de măsurători pe cap de locuitor nu există, decât în manualele statistice comuniste. Iar autoarea Natasha Frost este din Țara cangurilor.

Toate sursele susțin că finanțările vin dintr-o singură direcție

Cotidianul The „New York Times” este deținut de familia Sulzberger, care mai are și “The Globe” din Boston. În 2001, acest ziar investiga acuzațiile de abuzuri sexuale ale unui preot catolic asupra minorilor. Povestea avea un potențial exploziv. Boston are cel mai mare număr de catolici dintre toate orașele mari din din SUA. Arhiepiscopia și Cardinalul erau repere ale societății. Echipa de investigație și-a suspendat cercetările pe timpul atacurilor din 11 septembrie 2001, dar a reluat-o în octombrie. Pe măsură ce piesele de puzzle se adunau, conducerea împreună cu jurnaliștii implicați au decis cum să joace povestea literalmente incredibilă, cum să gestioneze riposta comunității și cum să relaționeze cu ierarhul Arhiepiscopiei. În luna noiembrie, redacția a achiziționat un document trăsnet care putea detona Arhiepiscopia. Cardinalul căzuse pe înregistrări. Ce a făcut conducerea ziarului? A lăsat adversarii să preia tema.

Cine finanțează campaniile împotriva bisericilor. Aceleași ONG-uri progresiste, sponsorizate de donatorii ideologiei neomarxiste.

Vezi cine este Natasha Frost pe romanialibera.ro.