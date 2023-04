Întrebat care sunt propunerile sale pentru discuțiile din ședința de Guvern și ce va face ministrul Muncii să ajute bugetul, Marius Budăi a declarat: „Eu am auzit chestiunea cu gaura la buget, dar nu l-am auzit pe ministru să folosească cuvântul ăsta. Bugetul Ministerului Muncii este compus de asistența socială și investiții. Nu ne atingem de salarii, de pensii și tot ceea ce înseamnă asistență socială. Partea de investiții nu se atinge. Am găsit cheltuieli din care putem reduce: combustibil cu 20% și deplasări interne și externe. Atât putem face noi acum Ministerul Muncii. Nu avem o cifră finală. Am identificat ce putem face să susținem activitatea respectivă”, a spus ministrul Muncii, miercuri, la Realitatea PLUS.

Vești pentru români: Au intrat pensiile

„Am luat această decizie și am implementat-o, să comprimăm calendarul plăților astfel încât vineri seniorii României au intrat deja în posesia banilor, cei cu plata pe card, iar astăzi se închide plata pentru ceilalți. Am dorit să îi sprijinim să facă mai devreme cumpărăturile. Și voucherele au intrat”, a spus ministrul.

Legea pensiilor, în grafic

„Nu este nicio întârziere la această reformă. Avem trei variante, vom discuta cu ele în coaliție, după aceea le vom discuta cu partenerii sociali.

Noul draft al legii a fost trimis la Banca Mondială, după care reluăm discuțiile”, a declarat Marius Budăi.