"Dacă ai 30 de ani de cotizare, dar tu 15, 20 îi ai fie la un contract de 2 ore sau 4 ore, fie în cel mai bun caz la contract cu normă întreagă dar la salariu minim. Ce contribuție vine la noi dacă avem 2 ore sau 4 ore la salariul minim.

Contează și numărul de ani pe care îi lucrezi, dar contează și să lucrezi și să ai numărul real de ore.

M-am uitat foarte atent când am votat bugetul anul acesta, am făcut calculele în cadrul partidului, și colegii mei la guvern, calculele sunt foarte clare, banii necesari majorărilor și recalculările sunt prinse deja în buget. În data de 1 septembrie se va plăti într-o singură tranșă recalcularea.", a declarat Marius Budăi la Realitatea PLUS.