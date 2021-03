"Această Secţie specială nu trebuie desfiinţată. Cu alte cuvinte, vom vota împotriva desfiinţării Secţiei speciale. Mai mult, vom face toate demersurile necesare de a ataca la Curtea Constituţională în cazul în care proiectul de lege de desfiinţare a Secţiei speciale va trece prin Parlament", a declarat Ciolacu.



Liderul PSD a precizat și că social-democrații se vor abţine la vot în cazul modificărilor la Codul penal şi la cel de procedură penală pe care partidele din coaliţia de guvernare intenţionează să le respingă.



"Sunt foarte multe recomandări şi decizii ale CCR care ar trebui transpuse în lege. Cred că e un pic superficial acest mod de a respinge în totalitate propunerile de modificare la cele două coduri, ele nu sunt în aplicare în acest moment. Cred că ne vom abţine de la vot", a explicat acesta.

Ministrul Justiţiei, Stelian Ion, anunţa, pe 12 februarie, că a trimis la Guvern proiectul legislativ pentru desfiinţarea Secţiei de investigare a infracţiunilor din justiţie, subliniind că avizul negativ dat de CSM este unul consultativ.

"Vreau să fac precizarea că avizul este consultativ şi am decis, în urma analizării tuturor argumentelor, să trimit mai departe acest proiect de desfiinţare a SIIJ. Este important să readucem normalitate în sistemul de justiţie. Din punctul meu de vedere, desfiinţarea acestei Secţii înseamnă o normalizare. Este o promisiune pe care am făcut-o, este un punct foarte clar şi bine definit în programul de guvernare şi ne respectăm toate aceste promisiuni. Bineînţeles, am ascultat toate argumentele, dar argumentele acelea pot fi avute în vedere într-un alt context. Vom discuta pe legile justiţiei şi vom vedea dacă este nevoie de alte ajustări", declara Stelian Ion.