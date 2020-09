Marcel Ciolacu: ”Noi credem că va trece amendamentul potrivit căruia punctul de pensie să fie majorat cu 40%”

PSD a depus luni la Comisiile de muncă ale Parlamentului un amendament la rectificarea bugetară care spune că se abrogă prevederea potrivit căreia punctul de pensie creşte cu 14% şi se păstrează forma iniţială din legea pensiilor, care prevede majorarea acestuia cu 40% de la 1 septembrie 2020.



"Am avut discuţii astăzi cu mai mulţi lideri de grup din Parlament şi lideri de partide şi noi credem că acest amendament va trece în votul din plenul comun. (...) Sunt mai mulţi lideri, cred că o să anunţe domniile lor în ziua votului. În acest moment se ştie că PSD este minoritar în Parlament, ca să terminăm şi această discuţie, printr-o migraţie, mult hulită acum un an de către preşedintele Iohannis şi PNL, către PNL. Grupul PNL din Parlament, în acest moment, are 20% componenţă parlamentari din alte zone politice", a spus Ciolacu la un post TV.



El a adăugat că PSD a formulat acel amendament pentru că legile trebuie respectate.



"Mai mult, nivelul de trai în România a scăzut foarte mult, INS spune acest lucru. (...) Nu este o mărire extraordinară, această mărire poate fi suportată. România împrumută 1.000 de euro pe secundă, vrem să ştim ce se întâmplă cu aceşti bani, fiindcă ei nu se regăsesc în economie. (...) În ceea ce priveşte împrumuturile, noi plătim o dobândă de 4,74%, este cea mai mare dobândă plătită de un stat european. FMI a acordat multor state, Poloniei, Greciei, Bulgariei, împrumuturi cu dobândă zero, 2 miliarde de euro, pentru perioada de pandemie, cu o singură condiţie, ca achiziţiile să se facă transparent. Vreau să vă spun că România nu a accesat un astfel de împrumut", a afirmat Ciolacu, potrivit AGERPRES.