Marcel Ciolacu: Guvernanții vor prelungirea stării de alertă la nesfârşit ca să fure şi mai mult!

„Am fost singurii care am spus că prin achiziţiile făcute fără licitaţie, în timpul pandemiei, fură! Că de aceea vor prelungirea stării de alertă la nesfârşit. Ca să fure şi mai mult! Şi le-am spus stop! Ajunge!

760.000 euro este şpaga pretinsă, potrivit organelor de cercetare penală, de cel aflat la conducerea Unifarm. Pentru măştile care nici astăzi nu au ajuns la persoanele vulnerabile. Pentru combinezoanele pe care medicii nu le-au avut în lupta cu virusul.

Şi ne mai întrebăm de ce nu au bani de pensii şi alocaţii! De ce nu au bani pentru firmele şi producătorii români! De ce nu se văd nicăieri milioanele împrumutate de ministrul Finanţelor", a scris, marți, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, pe Facebook.

Reacția președintelui interimar al PSD vine după ce șeful Unifarm a fost acuzat de procurorii anticorupție pentru mai multe fapte de corupție, printre care și luare de mită în cazul atribuirii unui contract de achiziţie a echipamentelor de protecţie împotriva infectării cu noul coronavirus. Eugen Adrian Ionel, director general al Companiei Naţionale Unifarm, a fost pus, marți, sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a corupţiei au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 23 iunie, în cazul lui Eugen Adrian Ionel, director general al Companiei Naţionale Unifarm SA, pentru luare de mită, abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite, complicitate la trafic de influenţă, instigare la fals intelectual şi folosirea funcţiei pentru favorizarea unor persoane.

Adrian Ionel a fost numit la conducerea Unifarm în iunie 2016 și era la al doilea mandat la compania națională de distribuire a medicamentelor. Prima oară a fost numit în timpul guvernării social-democrate în noiembrie 2012, de premierul Victor Ponta care era interimar la Sănătate. Adrian Ionel a condus și Institutul Cantacuzino, fiind numit tot în perioada mandatului lui Victor Ponta, în septembrie 2015.

Ionel este absolventul unui masterat in managementul informatiilor de securitate nationala la Academia Nationala de Informatii din cadrul SRI si are o licenta in drept de la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.