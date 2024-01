„Nu pot să răspund unui fakenews. Am luat Bacalaureatul când am terminat liceul, din prima”, a spus Marcel Ciolacu.

Referitor la certificatul său de revoluționar, acesta a mărturisit: „Nu am pensii, nu am avut beneficii financiare, am făcut parte dintr-un club, am participat la revoluție, la Buzău. Mi-e rușine că am ieșit pe stradă?”