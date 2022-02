● A FOST cutremur in ROMANIA! Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut! Seismologii avertizeaza.

„Bună ziua. Liliana Barbu este numele meu, mama fetiţei mele Raisa, pe care am purtat-o, am crescut-o, am educat-o (pentru că ea chiar era un copil educat şi atent). După cum ai văzut în filmări, pentru că la trafic se pare că nu ai putut fi atent, copilul meu s-a asigurat.

În scrisoarea pe care ne-ai trimis-o, te-ai oferit să ne ajuţi. Acum ar fi momentul să faci ceva, fiind de acord cu testul poligraf şi cu ce ţi se cere. Ajutorul pe care îl poţi da este să faci tot posibilul să nu îngreunezi ancheta... se pare că nici asta nu poţi face. Ţi-am transmis că nu te considerăm criminal, dar se pare că nici om nu prea eşti!

Mama unui înger", a transmis femeia, potrivit avocatului care se ocupă de caz.