Mama Luizei Melencu îl cunoaște pe bărbatul acuzat că i-ar fi violat fiica! Reacția incredibilă a acesteia

Monica Melencu spune că îl știe pe bărbat și este de părere că a fost forțat să recunoască.

„Nu știu cât este de adevărat. Persoana asta de 46 de ani are declarația la dosar. Noi ieri am văzut dosarul, dar nu știu cât poate fi de adevărat. Omul acesta, până acum de ce n-a declarat? Într-adevăr, scrie omul ars, cum îl cheamă… Nici nu mai știu cum îl cheamă. Sunt bulversată. E vecin cu Dincă, da. L-am mai văzut. Nici nu știu cum să spun… Acesta e un om care bea, nu știu cât poate fi de adevărat. Probabil cineva l-a forțat, nu știu. Fane, Fane îl cheamă. Pentru noi, orice pistă e importantă, dar nu știu cât poate fi de adevărat. De ce n-a declarat până acum? Nu m-am întâlnit cu el, dar noi am stat în Caracal 20 de ani.

Eu știu că omul acesta era un om care bea. El e ars pe mâini. Eu nu mai știu ce a declarat că a făcut, nu mai țin minte. El mergea prin curtea lui Dincă. Asta îmi amintesc că a declarat, dar când s-a ars la mâini nu-mi aduc aminte, în declarație, ce a scris. Trebuie să citesc iar să văd despre ce e vorba. Noi am studiat abia 19 dosare. Toate sunt 30. Am citit declarația din dosar. Că îl cheamă Fane, dar nu că a violat-o pe Luiza. Asta nu pot confirma că ar fi scris așa ceva. Declarația lui este la dosar. Am dat peste o declarație de-a acestui Fane cu mâinile arse”, a spus Monica Melencu, mama Luizei.

Și președintele se implică în cazul Caracal, care a revenit miercuri în forță în atenția publică. După ședința Consiliului Suprem de Apărarea a Țării, Klaus Iohannis a anunțat că familia Luizei Melencu va fi primită vineri la Cotroceni.