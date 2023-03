Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, şi ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, au vorbit mai puţin de 10 minute, joi, în marja reuniunii G20 de la New Delhi, potrivit unui oficial al Departamentului de Stat al SUA. Este prima întâlnire faţă în faţă a şefilor diplomaţiei de la Washington şi Moscova de la invazia rusă din Ucraina, în urmă cu mai bine de un an, relatează The Guardian.