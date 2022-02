Cunoscuți drept "Măcelarii lui Kadîrov", militarii loiali liderului cecen pro-rus sunt pregătiți să fie trimiși în Ucraina. În imaginile care circulă pe rețelele de socializare, mii de soldați sunt echipați și gata să intervină ca să sprijine ofensiva Rusiei.

Kadîrov, care cândva lupta împotriva Moscovei, este acum un aliat cheie al președintelui rus Vladimir Putin. Considerat unul dintre cei mai de temut oameni din Rusia, el a impus legea islamică în regiunea cecenă și este renumit pentru abuzuri și încălcarea drepturilor omului.

Criticii l-au acuzat pe Kadîrov de mai multe asasinate, unele dintre ele în Europa, însă acesta a negat orice acuzație. Timp de mai mulți ani, Vladimir Putin s-a bazat pe el pentru menținerea ordinii în Cecenia, republică din sudul Federației Ruse.

BREAKING: Kadyrovtsy are being transferred into Ukraine — this is Russia’s Chechen military.

pic.twitter.com/ppK8VYvyCz