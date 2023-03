Casa a fost construită special pentru Alina Kabaeva în anul 2020 și are o suprafață de 1200 de metri pătrați, spun jurnaliștii ruși după ce au investigat imaginile din satelit.

Construcția a fost finalizată doi ani mai târziu. În anul 2021, lângă casă a fost construit un debarcader, care se află pe malul canalului, de unde se poate ajunge cu barca până la un parc de 28 de hectare.

Kabaeva și copiii ei folosesc o linie de cale ferată specială și o gară păzită atunci când se deplasează la reședință, potrivit investigației. Gara a fost construită în 2019, iar la stație există un heliport. Potrivit localnicilor, Putin zboară cu elicopterul de acolo până la reședință.

Pictures were published that apparently show Putin\"s residence in Valdai, which also has a wooden house for his girlfriend Alina Kabaeva and their children. https://t.co/VQDh5gN3CR