Peste 55 de milioane de turci au ieșit la vot la cea mai strânsă bătălie din ultimele decenii. Aflat de 20 de ani la conducere și după ce a schimbat semnificativ constituția și legile țării, Erdogan ar putea fi detronat, susține opoziția condusă de Kemal Kilicdaroglu.

Reprezentantul Alianței Națiunii care conduce partidul moștenire al lui Mustafa Kemal Ataturk, primul președinte al Turciei, susține că era lui Erdogan este pe cale să devină istorie.

Erdogan a scăzut sub pragul de 50% și se va bate în turul doi, pe 28 mai, cu rivalul său susținut de 6 partide de opoziție - Kemal Kilicdaroglu. Acesta are acum puțin peste 45% din voturi.

Miza este uriașă, iar rezultatul alegerilor nu doar că va schimba soarta Turciei, dar va influența și războiul din Ucraina dacă Erdogan, prietenul Rusiei, va fi înlocuit de Kilicdaroglu, un proeuropean de stânga.

Tensiuni și aglomerație a fost în aproape toate secțiile de vot din țară. În Istanbul, acolo unde Kilicdaroglu a reușit să îl învingă pe Erdogan, votanții au început să se bată.

Pe străzi, turcii sărbătoresc ambele victorii.

Kilicdaroglu a reușit să îl învingă pe Erdogan în majoritatea provinciilor din vestul Turciei. În Istanbul, Izmir, Antalya și Ankara, Erdogan a pierdut semnificativ în fața rivalului său.

În diaspora, aproape 3.5 milioane de turci au votat în peste 80 de țări.