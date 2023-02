Internauții par să sugereze că fenomenele catastrofice produse luni în Turcia și Siria, care au provocat peste 5.000 de morți în cele două țări, sunt corelate cu un fenomen straniu produs cu câteva momente înainte de declanșarea primului seism.

Videoclipurile care pe rețelele sociale prezintă mai multe fulgerări de mare intensitate pe cerul Turciei, în noaptea de duminică spre luni. Cu toate acestea, în seara respectivă nu au fost prognozate furtuni în Turcia sau Siria.

Lights in the sky then Earthquake happened in turkey.



Notice no sound of thunder.#HAARP https://t.co/A8gKZq4JOc pic.twitter.com/S2Ix2o8Ixk