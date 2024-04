„A murit mult prea devreme, iar noi, familia şi prietenii apropiaţi, suntem devastaţi de această pierdere”, conform comunicatului agenţiei Scott Marshall Partners, care-l reprezenta pe Adrian Schiller de peste trei decenii.

Moartea sa a fost subită şi nu sunt încă disponibile alte detalii cu privire la cauza sa. Un actor incredibil de talentat, Adrian tocmai se întorsese de la Sydney unde a apărut în 'The Lehman Trilogy' şi abia aştepta să-şi continue turneul internaţional la San Francisco", conform comunicatului.

Schiller a fost cunoscut pentru roluri apreciate în piese precum "Every Good Boy Deserves Favour", "The Veil", "The Captain of Kopenick", "The Hour We Knew Nothing of Each Other" sau "Le Bourgeois Gentilhomme".

