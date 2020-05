Ludovic Orban, verificări pe ȘANTIER: ”Prea multe guverne mai mult au vorbit, decât au făcut"

Începând cu ora 08.00, premierul s-a aflat la șantierul Autostrăzii Sibiu – Pitești, Secțiunea 1. Participă alături de vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

"Guvernul pe care îl conduc are ca obiectiv realizarea de investiţii masive în dezvoltarea infrastructurii de transport din România. În 2008 a fost realizat studiul de fezabilitate şi s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pe autostrada Piteşti - Sibiu. Sigur că 12 ani de zile au rămas pe hârtie. Astăzi chiar sunt bucuros să văd că lucrările nu mai sunt pe hârtie, ci sunt în teren, un constructor mobilizat, care, după opinia mea, va avea capacitatea să termine mai repede acest obiectiv de investiţii. Domnul ministru al Transporturilor ştie că are foarte clar, susţinerea mea totală. Orice problemă trebuie rezolvată, pentru a putea împinge înainte proiectele de investiţii. A trecut deja prea mult timp şi prea multe guverne mai mult au vorbit, decât au făcut. Din punctul nostru de vedere este momentul acţiunii, momentul realizării marilor investiţii de care are nevoie România", a spus Ludovic Orban, la prima vizită de astăzi.

La ora 10.00, vizită la Uzina Mecanică Cugir. Participă vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Apărării Naționale, Nicolae-Ionel Ciucă.

Ora 11.00, vizită la Șantierul Autostrăzii Sebeș – Turda, lotul 1. Participă vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Ora 12.05, vizită la Șantierul Autostrăzii Sebeș – Turda, lotul 2. Participă vicepremierul Raluca Turcan și ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Ora 13.00, vizită la fabrica Star Assembly, parte a concernului Daimler A.G. Participă vicepremierul Raluca Turcan.

Ora 14.40 - Conferință de presă susținută de premierul Ludovic Orban și managerul companiei Star Assembly, Klaus Eichhorn.