Ludovic Orban: ”Persoanele care trăiesc în localități aflate în carantină pe 6 decembrie nu vor avea nicio restricție cu privire la prezentarea la vot”

”Exercitarea dreptului de vot trebuie să fie neîngrădită și în zonele de carantinare. Orice cetățean, chiar dacă este într-o localitate care este temporar sub carantină, are libertatea de a merge la secția de vot să voteze, fără să dea declarație. E ziua votului, toată lumea știe că oamenii merg să-și exercite dreptul la vot. (...) Avem Comitetul Național pentru Situații de Urgență în cursul zilei de mâine înainte de ședința de guvern, după care, în ședința de guvern vom transpune propunerea CNSU în modificarea Hotărârii de Guvern privind starea de alertă. Oamenii vor putea merge la vot fără să mai dea o declarație. Asta e o formalitate nenecesară pentru că este clar că omul ies din casă ca să meargă să voteze”, a declafrat Ludovic Orban, joi seara.

Referitor la numărul de teste, premierul a comparat numărul total de teste efectuat lunar.

„Îi sfătuiesc pe toți cei care lansează astfel de petarde să se uite la numărul lunar. În iunie cam 250.000 de teste, în septembrie peste 400.000 de teste iar cel mai mare număr a fost în noiembrie. De ce au lansat un nou fake news?

Noi am avut un șir de 4 zile libere. De regulă în zilele libere se fac mai puține teste. Și personalul are nevoie de odihnă. Numărul lor este limitat, deși am crescut numărul de centre.

Ieri de la 10 pana azi la 10 au fost făcute aproximativ 32.000 de teste. Numărul a fost de aproximativ 7000 și ceva de noi cazuri”, a spus Ludovic Orban la un post TV.