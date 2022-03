"Ce au facut Oprescu si Firea, sustinuti de PSD, in 12 ani de mandat? Au pus pe butuci Bucurestiul. Randamentul total al sistemului de furnizare a energiei termice este undeva la 20% (...) In 12 ani nu s-a facut nimic. RADET a falimentat. PNL nu a mai avut primaria Capitalei din 1996. Bucurestiul era in parg de colaps, de faliment, dupa mandate de primar catastrofale.

Am avut in vedere schimbarea Bucurestiului fundamentala... Era singura solutie ca sa punem punct dezmatului pe bani publici, catastrofei fundamentale facute de Firea", a afirmat Orban, in cadrul emisiunii "Legile Puterii" de la realitatea PLUS.