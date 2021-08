Liderul PNL a amintit și faptul că întâziarea poate fi pusă și pe seama modificărilor aduse de noua echipă a lui Florin Cîțu planului care deja fusese elaborat în perioada guvernării Orban.

"Nu suntem printre primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul şi aici readuc aminte că noi am elaborat un PNRR pe care deja îl şi transmisesem spre negocieri informale la nivelul Comisiei Europene, care a fost schimbat fundamental, şi iată că nu suntem în primele 16 ţări cărora li s-a aprobat PNRR-ul (....) PE absorbtia fondurilor europene, noi am avut absortie de 4,4 miliarde, iar dacă te uiți la absorbtia pe anul acesta lucrurile nu mai stau asa cum stateau in perioada guvernului pe care l am condus", a afirmat Orban.

Potrivit premierului Florin Cîțu, Planul Național de Redresare și Reziliență al României ar urma să fie aprobat, cel mai târziu, la finele lunii septembrie. Pe de altă parte, presa germană a scris recent că planul transmis de guvernul de la București ar avea unele probleme care trebuie remediate de urgență, altfel există riscul ca proiectul să fie respins.