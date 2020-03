Ludovic Orban, despre atacarea amânării plății ratelor: Adversarii noștri politici să studieze, cât de cât, practicile europene

Prin OUG adoptată luni în ședinta de Guvern, „orice persoana juridica sau fizica afectata de criza, direct sau indirect, are dreptul de a cere suspendarea pe o perioada de pana la 9 luni a platii la credite” a declarat premierul la „Legile puterii”.

„Am adoptat forma finala a OUG prin care cetatenii României, persoane fizice, juridice, companii, persoane fizice autorizate, toate categoriile care au statutul de debitor, suspendarea platii ratelor. In plus, am adaugat fata de ce am dezbatut la sedinta de joi (26 martie - n.red.) cateva lucruri care vin in intampinarea cetatenilor: am eliminat capitalizare dobanzii, am permis ca depunerea cererilor pentru suspendarea ratelor sa se faca in 45 de zile del a intrarea in vigoare a OUG, am permis sa beneficieze de aceasta facilitate si acele persoane care aveau restante la credite. Conditia de a se califica: pana la data cand depun cererea sa aiba ratele la zi. Este o masura foarte importanta, , fara precedent. Sigur ca sistemul bancar nu aplauda aceasta masura. Era o masura indispensabila pentru a putea sustine companiile afectate in cauza epidemiei, pe de alta parte cetatenii, ale caror venituri s-au redus din cauza activitatilor reduse din partea companiilor, pana cand se va reveni la normalitate”, a anunțat premierul în emisiunea „Legile puterii” de lluni seară.

Orban îi trimite pe cei de la PSD și Pro România să studieze practicile europene

„Am fost criticati, s-a facut si o campanie de adversarii nostri politici ca asta a fost de fapt o legalizare a camatariei, dobanda la dobanda. I-as sfatui pe toti acesti propagatori de idei sa studieze cat de cat practicile, reglementarile la nivel european”, i-a atacat Orban pe cei de la PSD și Pro România.

Saptamana trecuta, social-democrații au spus despre initiativa Guvernului ca permite capitalizarea dobanzii „dobanda la dobanda” iar Victor Ponta, presedintele Pro Romania , a declarat ca OUG este data pentru banci si ca legalizeaza de fapt „camataria”.

Orban: Este o măsură prin care îi ajutăm pe români. După 9 luni de suspendare se reia rambursarea creditelor

„Masura ne-a atras critici si din partea bancilor, nu le convine o astfel de reglementare care le lipseste de o serie de venituri.

E o masura prin care noi ii ajutam pe romani, toate companiile aflate in dificultate, afectate direct sau indirect, sa beneficieze de aceasta pasuire a platii ratelor la credit. Pe masura ce lucrurile revin spre normalitate, se reia plata ratelor , dar reesalonat, dupa ce trece perioada asta de suspendare”, a mai spus Orban.

Despre capitalizarea dobanzii, „practic pentru persoane fizice cu credit ipotecar nu se va permite aceasta capitalizare a dobanzii”, a mai precizat premierul.

„Omul , cand face un credit și cere bani, el ia niste bani pe care trebuie sa-i dea inapoi. Aceasta masura doar suspenda plata acestor rate. Aceasta masura e temporara pe o perioada destu lde lunga - 9 luni. Pe masura ce se va reveni, fireste, oamenii isi vor redobandi veniturile, companiile, si se va relua procesul de rambursare a creditelor. Nimeni nu se scuteste, contractul, legea partilor, cand s-a semnat un contract pentru un credit, pana la sfarsit trebuie sa ramburseze banii, intr-un sistem, sigur, de reesalonare”, a explicat Ludovic Orban la „Legile puterii”, de la Realitatea PLUS.