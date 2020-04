Ludovic Orban anunță vârful epidemiei de coronavirus. Ce urmează în România 

"Nu sunt un expert, am consultat mai multe opinii, ele nu sunt unanime, sunt împărţite, dar cele mai multe păreri converg spre un vârf al epidemiei cam între 20 aprilie şi 1 mai, urmând ca, după aceea, să scadă riscul de răspândire. Sigur, acestea sunt evaluări actuale. Este vorba de un virus imprevizibil şi este foarte greu de făcut predicţii care să aibă un grad de probabilitate de îndeplinire de 100%", a declarat Orban, la un post TV.

El a spus că România este pregătită pentru orice situaţie şi a luat din timp măsurile necesare.

"Suntem pregătiţi pentru orice situaţie, suntem foarte atenţi, urmărim cu foarte mare atenţie fiecare zonă, luăm măsuri. Noi am început să luăm măsuri când puţine alte ţări europene luau măsuri şi am fost criticaţi că am impus măsura carantinei, măsura izolării. Am fost criticaţi pentru faptul că am suspendat cursurile şcolilor şi universităţilor, pentru că am suspendat zboruri cu ţările care au intrat în zona roşie, inclusiv am fost criticaţi de alte ţări. Dar iată că toate măsurile le-am luat cu spirit de anticipaţie şi au dus la un rezultat care este evident pentru orice om care vrea să vadă realitatea, un rezultat care arată că totuşi România, deşi a avut riscuri majore, are un număr relativ mic comparativ cu alte ţări în materie de persoane diagnosticate pozitiv, de răspândire a virusului, de persoane care au decedat. Chiar dacă măsurile au fost mai severe, mai aplecate, efectele se văd", a afirmat Orban.