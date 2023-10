Liviu Dragnea s-a simtit rau din nou si a ajuns pentru investigații la un spital din strainatate, acolo unde medicii l-au preluat si au facut analizele necesare.

In acest moment, din informatiile Realitatea Plus, fostul sef al PSD este in stare buna pentru ca medicii au intervenit și i-au oferit tratamentul de care avea nevoie.

La finalul lunii septembrie Liviu Dragnea a ajuns de urgență la un spital privat din Capitală după ce i s-a facut rau si a avut nevoie de investigatii suplimentare. In acest moment, starea lui de sănătate este una bună.

