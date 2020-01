Liberalii, amenințați cu proteste de stradă. Cine a lansat atacul

„Începe sa mi se confirme banuiala ca PNL nu isi doreste alegeri anticipate decat ca sa conserve un vot anti PSD si sa beneficieze de avantajul electoral actual. Dar ce face PNL acum? Pai, primeste in partid doi parlamentari de la PRO Romania, partidul lui Ponta care spera ca va putea sa reconstruiasca mentalitatea PSD intr-un pachet nou, orbitor. Nu le-a mers acolo, iar acum sobolanii parasesc corabia. Pentru cine nu stie, Daniel Constantin era mana dreapta a lui Voiculescu la Partidul Conservator, acum ceva vreme. Dupa care a trecut un pic pe la ALDE si apoi a ajuns la Ponta. Pentru ca acum sa-si cumpere un loc in PNL cu votul anti Dancila pe care l-a dat in Parlament. PNL zice ca lupta pentru o Romanie normala. Lozinci de adormit copiii. Traseismul politic este imoral si nu este justificat nici macar de trantirea unui guvern ca PSD. Pentru ca daca pretul pentru caderea PSD-ului este sa-ti populezi partidul cu impostori, incompetenti sau oportunisti, atunci suntem in acelasi loc. Probabil ca asta este viziunea despre o Romanie normala a lui Ludovic Orban. O Romanie in care ei se fac ca guverneaza, dar in realitate nu urmaresc altceva decat un mandat de patru ani in care sa-si faca jocurile. Am inteles asta destul de repede din abordarea nesanatoasa si incerta a capitolului educatie (am sa va povestesc zilele urmatoare experienta mea cu PNL pe tema asta). Ceea ce nu a inteles PNL este ca acest comportament fata de asteparile Romanilor le va aduce din nou proteste de strada. Destul de curand. Dar pe ei nu de asta ii doare, ci sa-si “intareasca” partidul cu “oameni noi”.

PS. De alegerile in doua tururi se aude ceva?”, scrie Tudor Chirilă pe Facebook.