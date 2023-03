NOILE LEGI ALE EDUCAȚIEI. Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, proiectele de legi consolidate ale educaţiei, privind învăţământul preuniversitar şi cel referitor la învăţământul superior.



PLAFONAREA PREȚURILOR LA RCA. Potrivit notei de fundamentare a proiectului, pornind de la situaţia creată pe piaţa poliţelor RCA, "o soluţie temporară pentru remedierea stării de fapt o poate constitui îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referinţă de către A.S.F. în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări".

Ministerul Finanţelor a publicat luni, pe site-ul instituţiei, proiectul de lege privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto: „Tarifele de primă maxime prevăzute la alin. (1) se stabilesc la nivelul propriilor tarife de primă care au fost practicate de către fiecare asigurător RCA la data de 28 februarie 2023 şi sunt valabile pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri”. Comisioanele de distribuţie aferente contractelor RCA se limitează la maximum 8% din prima netă de cheltuieli de distribuţie pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, mai prevede proiectul. Conform acestuia, depăşirea nivelului tarifelor de primă maxime stabilite conform acestei hotărâri şi practicarea comisioanelor de distribuţie la un nivel mai mare decât cel prevăzut de către asigurătorii RCA constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei.

CENTRUL NAȚIONAL DE COORDONARE (NCC), securitate cibernetică, înființat în Aparatul de lucru al Guvernului, condus de un secretar de stat, cu număr maxim de posturi: 32, exclusiv demnitarul și posturile aferente cabinetului acestuia.

LISTA proiectelor de pe agenda Guvernului, miercuri, 29 martie 2023

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind învățământul preuniversitar

2. PROIECT DE LEGE privind învățământul superior