Poliția de Frontieră Română a postat, sâmbătă, pe contul de Facebook, o imagine în care apare Roger Federer

„A fost o onoare să îi spunem Bun venit în România lui Roger Federer!”, scrie în mesajul de pe pagina de facebook, alături de fotografia cu Roger Federer și o politistă de frontieră.

Roger Federer a ajuns în România pentru a filma o reclamă pentru o cunoscută marcă auto cu care tenismenul colaborează de mult timp. Fostul mare jucător a fost surprins pe aeroportul „Henry Coandă” din București, în decursul zilei de vineri, 26 mai.

Legenda tenisului elveţian şi mondial, Roger Federer, şi-a încheiat activitatea competiţională anul trecut. Pe 21 septembrie 2022 a jucat ultimul meci al carierei, la dublu, alături de Rafael Nadal, amintește realitateasportiva.net.

„După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul său pentru mine în ultima vreme a fost clar. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale. (...)

Este o decizie dulce-amară”, a transmis Federer înainte de retragerea sa din tenis.