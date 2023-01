Scumpirile la energie, furaje și ambalaje se reflectă în prețurile de la raft, cel puțin dacă vorbim de lactate.

Oamenii spun că nu își pot permite să mai cumpere lactate ca înainte la prețurile majorate din prezent:

„Cumparam lactate, dar sunt foarte scumpe. De la 3 lei si ceva la cutie e 6 lei si 29. Branzeturile si ..toate, toate .. si cascavalul si branzeturile si lactatele, tot. (...)

Nu imi mai permit, mai putin, din toate mai putin, toate sunt foarte scumpe. Branza pe primul plan, untul, nu mai vorbesc, nu-l mai iau de mult. (...)

Daca se scumpeste tot ce pot sa fac? Avem niste conducatori care, dupa parerea mea, nu tin cu tara”.

Un litru de lapte iese din ferma cu 2,7 lei, adică un pret aproape dublu fata de anii precedenti. Iar la aceasta suma se mai adauga si transportul, procesarea, distribuirea si magazinul, iar pretul final de la raft este de peste 10 lei pe litrul de lapte, potrivit Realitatea PLUS.

Probleme au și fermierii iar mulți dintre ei au început să ducă animalele la abator. Un fermier spune că din peste 1.000 de vaci mai are câteva sute de capete.

CLAUDIU DAVIȚOIU, fermier: „Alta solutie nu avem decat sa reducem efectivele. De la efectiv de 1200 am ajuns in momentul de fata la vreo 700 de capete si inc ontinuare încep sa reduc. Deci aproape jumatate a fost dusa la abator. Da, la abator le-am dus la abator, si cu pret mic pentru că toata lumea ducea animale la abator. O sa se cunoasca in viitor. Este o lipsa de carne de vita destul de mare, probabil se va importa, pentru că in alta parte nu o sa mai fie”.

Fermierii mai spun că, în ultimul timp, zilnic, în România, se sacrifică aproximativ 8.000 de capete de animal.