La mulți ani pe 2020! Care sunt primele locuri din lume care au pășit în 2020

A urmat Noua Zeelandă, iar în Auckland, cel mai mare oraş, zeci de mii de oameni s-au adunat în jurul Turnului Sky, unde a fost organizat un show de artificii.

Totodată, Hong Kong a intrat în 2020 fără tradiţionalul foc de artificii, pentru prima dată în ultimii zece ani. Metropola din sudul Chinei, cu 7 milioane de locuitori, a fost zguduită anul acesta de numeroase proteste violente, iar manifestanţii au ocupat străzile inclusiv în ultimele ore ale lui 2019.

Apoi, Thailanda a intrat în noul an cu un grandios foc de artificii organizat de-a lungul râului Chao Phraya din Bangkok, potrivit Mediafax.

Numit "Amazing Thailand Countdown 2020", spectacolul este realizat după conceptul "Seven Wonders of Blessings" (Şapte minuni ale binecuvântării) şi are menirea de a promova turistic zona.

Punctul culminant al spectacolului sunt artificii făcute din orez lipicios, sustenabile şi prietenoase cu mediul. Acestea vor fi aprinse de-a lungul răului, acoperind aproximativ 1.400 de metri, potrivit thailandfestival.org.