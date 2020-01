Liviu Dragnea a fost REFUZAT. Nu a primit încă o zi de permisie

Comisia de Acordare a Recompenselor din Penitenciarul Rahova a decis vineri că fostul lider PSD poate beneficia de o zi liberă, în schimb, în final, permisia i-a fost refuzată de conducerea închisorii.

Avocata fostului lider PSD a declarat, sâmbătă, pentru Realitatea PLUS că solicitarea a fost, însă, respinsă.

Flavia Teodosiu spune că Dragnea îndeplinea toate condițiile pentru a primi învoirea.

Fostul președinte al PSD a mai avut o zi liberă la finalul lunii octombrie. Atunci s-a iscat un adevărat scandal după ce s-a spus că permisia nu ar fi fost obținută în mod legal. O anchetă realizată în cadrul Penitenciarului a stabilit, însă, că nu au existat nereguli.

În data de 17 a fiecărei luni, se analizează din oficiu, în Penitenciarul Rahova, situația deținuților care ies la muncă. Dacă obțin 60 de credite, pot obține o recompensă, fie sub forma unei zile libere, fie o suplimentare de pachet.

Noua cerere de permisie pentru Liviu Dragnea vine la nici doua luni de la ultima eliberare de o zi a lui Liviu Dragnea, dupa care ministrul Justitiei a trimis control la Rahova pentru care permisia ar fi fost acordata ilegal.

Controlul a aratat insa ca regulamentul a fost respectat.

Dragnea este încarcerat din 27 mai 2019, fiind condamnat a trei ani și șase luni de ănchisoare în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Asistență Socială și de Protecție a Copilului Teleorman.

Actualul ministru al Justitiei, Cătălin Predoiu, a declarat că acea permisie de anul trecut, in cazul lui Liviu Dragnea, a fost acordata legal. Explicatia ar putea fi faptul ca ANP nu a fost informata oficial ca Liviu Dragnea este urmarit penal in alt dosar, și anume in dosarul TelDrum.