Berbec

Esti foarte indraznet si nicio furtuna nu ti-ar putea strica pofta de aventura. Dimpotriva, s-ar putea chiar sa te incante. Esti o persoana independenta si nimic nu te poate tine pe loc, daca nu-ti doresti asta, spune Sfatul Părinților. Ce trebuie sa elimini este nevoia constanta de schimbare. Ai nevoie si de o pauza. Accepta ca in viata mai trebuie si putina stabilitate, care te va forta sa ramai intr-un singur loc mai mult timp.

Taur

Esti greu de schimbat si nu vrei sa renunti la libertatea ta. In niciun caz nu vei accepta sa te schimbi doar pentru pentru ca altcineva iti impune acest lucru. Renunta la ideea ca oamenii iti vor raul, precum si la gandul ca toata lumea vrea sa te schimbe. Multi oameni au renuntat de mult, doar tu traiesti cu aceasta impresie.î

Gemeni

Esti foarte nehotarat. Intodeauna in tine au loc conflicte pentru ca nu stii sa alegi intre un lucru sau altul. Vei incepe doua hobby-uri deodata, pentru a te lasa brusc de ele ca sa te dedici altor indeletniciri. De multe ori te simti vinovat de aceasta nesiguranta. Renunta la ideea ca-i faci nefericiti pe altii din cauza nehotararii tale. Asa esti tu, iar daca cineva nu se simte bine in prezenta ta, inseamna ca nu are ce cauta in viata ta.

Rac

Esti dragastos, te concentrezi numai pe partile bune ale unui om, nu insisti niciodata pe punctele slabe sau pe obiceiurile proaste. Unii oameni considera acest lucru o calitate, altii il considera un punct slab. Ai nevoie sa accepti ca, indiferent ce ai face, nu poti multumi pe toata lumea. Unii vor fi buni, altii vor fi rai. Nu trebuie sa te simti ranit daca oamenii iti mai insala increderea.

Leu

Esti regele junglei, nu? Ai nevoie constanta de laude si ovatii care sa-ti stimuleze orgoliul. Iar cand nu le ai iti poate scadea dramatic increderea de sine. Te inconjori de oameni care sa te admire, sa te aplaude, sa-ti spuna cat esti de maret. Renunta la ideea ca ai nevoie de parerea altora. Esti o persoana uimitoare, chiar si atunci cand nu te lauda nimeni.

Fecioara

Tu esti de parere ca totul trebuie sa fie planuit in cele mai mici detalii iar daca ceva nu este in “programare” apare o tragedie. Esti destabilizat si nu mai stii ce sa faci. Renunta la ideea ca poti planui orice. Unele lucruri pur si simplu se intampla, dincolo de planurile tale. Nu poti controla tot, nu poti tine in frau tot. Unele lucruri pot iesi bine, altele nu, chiar daca tu te-ai straduit. Si daca rezultatele nu sunt cele dorite, mergi mai departe.

Balanta

Tu ai o problema chiar si atunci cand nu ai probleme, pentru ca le “imprumuti” si pe ale altora. Desi nu este nimic in neregula in a-i ajuta pe ceilalti, tu uiti ca nu este vorba despre tine si te implici mult prea mult. Cateodata trebuie sa te gandesti doar la tine. Ajuta-i pe ceilalti fara sa te treci pe tine pe locul doi. Realizeaza ca oamenii au vieti separate. E viata lor, au problemele lor. Tu ai viata ta si problemele tale.

Scorpion

Tu vei merge pana in panzele albe pentru a le demonstra celorlalti ca ai dreptate. Chiar si atunci cand conflictul pare a se stinge, tot analizezi in avans ce ti s-ar putea spune si ce ai putea replica. Aceasta atitudine iti va aduce destul de multe piedici in relatiile cu ceilalti. Renunta la atitudinea agresiva, la incapatanare, accepta si punctul celorlalti de vedere. Nu trebuie sa castigi intotdeauna. Ce este mai important: o prietenie sau sa ai dreptate mereu?

Sagetator

Esti cel mai incantator semn al zodiacului, luminezi orice incapere in care intri. Iti este foarte usor sa porti o conversatie, indiferent de interlocutor. Vrei sa te imprietenesti cu toata lumea si esti foarte vorbaret. Cateodata faptul ca vorbesti cu atat de multa lume poate crea impresia ca nu tii cont de sentimentele celor dragi si pot aparea tensiuni si gelozii, mai ales in relatia de cuplu. Incearca sa tii cont si de parerea celor apropiati. Pune-te in pielea lor si intelege ca actunile tale ii pot rani.

Capricorn

Tu nu lasi pe oricine in viata ta, mai ales daca nu se ridica la un anumit standard. Esti rece si ridici ziduri care cu greu pot fi patrunse. Multa lume renunta sa mai incerce sa treaca de ele. Renunta la ziduri. In incercarea de a te proteja de oamenii rai, ii tii departe si pe cei buni.

Varsator

Esti o persoana iubitoare si ai face orice pentru cei dragi. Nu vei intoarce niciodata spatele unui prieten, chiar daca te suna in miez de noapte ca are nevoie de tine. Problema apare in momentul in care ai pretentia ca aceste favoruri sa ti se intoarca, dar nu toata lumea este dispusa sa faca aceleasi lucruri pentru tine. Renunta la ideea ca eforturile trebuie rasplatite cu aceeasi masura. Fiecare om are limitele sale si face pentru altii atat cat este dispus sa faca.