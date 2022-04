"Vrem să izolăm Rusia, să aducem comunitatea internațională împreună și să evităm o lume divizată. Vom continua să sprijinim Ucraina și să îi ajutăm pe ucraineni să se apere", a afirmat, astăzi, Borrell, în cadrul dezbaterilor sesiunii plenare din PE, potrivit unui tweet de pe contul său oficial.

Liderul european a subliniat că această criză provocată de invazia Rusiei în Ucraina "ne-a reamintit și de deficiențele noastre în domeniul securității și apărării și că avem nevoie de mai multe capacități pentru a ne apăra principiile și valorile".

"Pentru a face acest lucru, UE și unitatea noastră sunt cele mai mari atuuri pe care le avem", a transmis vicepreședintele Comisiei Europene.

