Jocuri de putere, cu Oreste Teodorescu: Nu putem ieși basma curată din această pandemie fără o sincronizare la nivel global!

Daca ne menținem lucizi și critici am putea concluziona astăzi ca, spre deosebire de câteva state precum Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong și Japonia, care au gestionat eficient pandemia fără a suspenda mersul economiei, toți ceilalți am dat greș, cel puțin in prima faza!

In SUA și in majoritatea statelor europene, anul 2020 se prefigura ca unul electoral! Eu sunt din ce in ce mai convins ca tocmai logica vânării de voturi a cauzat lipsa de reacție in fata noului virus chinezesc... toți au minimizat la început riscurile răspândirii Covid-19, pentru ca s-au temut ca măsurile restrictive nu aduc niciodată voturi! Încă o dată, populismul și mirajul promisiunilor electorale au prevalat in fata măsurilor pragmatice, dar dureroase! Pana sa înțelegem eroarea, deja era prea târziu!

Doar acceptând greșeala o putem îndrepta!

Oare liderii mondiali au înțeles ca nu putem ieși basma curată din aceasta pandemie fără o sincronizare la nivel global?

Iată doar câteva dintre întrebările la care incercam sa găsim răspuns cu ajutorul fostului ministru de Externe Cristian Diaconescu, Ion M. Ionita, Andrei Caramitru.