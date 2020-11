Jocuri de Putere, cu Oreste Teodorescu: Mizele alegerilor parlamentare din 6 Decembrie

Făcând o analiză comparativă a tuturor partidelor care au guvernat România in ultimele trei decenii, am tras confuzia că absolut toate s-au manifestat mai degrabă ca un club, poate o asociație destinată satisfacerii intereselor exclusive ale membrilor, care le susține orgoliile și aspirațiile, de cele mai multe ori mărunte, in loc sa fie niște organizații altruiste care sa pună in prim plan obiectivele majore ale societății.

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol