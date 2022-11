Iuliean Horneț, inventatorul centralelor termice pe bază de peleți, produce energie din biomasă, susține că „arzătoare mai bune nu are nimeni. România dispune astăzi de cele mai bune tehnologii. De ce să dăm banii la alții?”.

„Arzătoarele putem să le convertim și de la termocentrale și să dăm cărbune vegetal.

Am fost la ministrul Energiei, am trimis proiecte peste tot. Întreb de ce nu se face?”, a declarat Iuliean Horneț, duminică seară, într-o emisiune la B1 TV.

Iuliean Horneț a inventat cel mai performant sistem de încălzire, care îi pune în dificultate pe ruși. Inventatorul a demonstrat că arzătorul gravitațional și un nou procedu de ardere sunt soluția pentru Europa de a deveni independentă energetic.

„Să spunem românilor. De ce plătiți mai mult la factură? Pentru că nu se inteleg la șpăgi. În general. Toate gropile de gunoaie, mormane, care ard și produc elemente cancerigene, distrug și pânza freatică. Pe ei nu-i interesează dacă plătiți în plus, daca vă îmbolnăviți de cancer, ci doar ce fac ei”, a intervenit Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS.

Iuliean Horneț a vorbit despre succesul din Buzău, a centralei de cartier pe bază de peleți (biomasă) după tehnologia pusă la punct de el.

„Primarul de la Buzău a ieșit și a spus că, cu echipamentele lui Horneț, am consumat mai puțin cu 30 la sută din prețul gazului, le-am amortizat pe doi ani. E a patra iarnă pentru cartierul din Buzău. Am 800 de echipamente. Nu au plătit nimic mentenanță pentru că funcționează. Acum doi ani am făcut niște revizii la niște arzătoare. Atât”, a explicat inventatorul Iuliean Horneț.

„O familie dacă își cumpără o presă de peleți de 100 de kg pe oră, la 100 kg pe zi pe an pot încălzi 100 de case de 100 de metri pătrați, nu trebuie să-și ia fiecare câte una, consumă 3,5 megawatt una, Deci trebuie să apelăm la populație, dar industria să producă prese (de peleți - n.red.), să nu mai cumpere din alte părți, de ce lucrează pentru Germania și alții?!”, a explicat inventatorul, care a reamintit că, anual, în România s-ar putea produce peste 300 de milioane de megawatt din biomasă.

„Dacă la Buzău are un cartier. Acum are studii de fezabilitate. N-are Deva, Galați, Caraș-Severin. Pun în containere, dar vă dau căldură și apă caldă.

Prin legea 248, acum intră și la finanțare. Am pierdut primul proiect, a dat M. Boloș (ministrul MIPE - n.red.) și a scos biomasa de la finanțare să-i facă lui Popescu (V. Popescu, ministrul Energiei - n.red.) fotovoltaice și eoliene.

Fotovoltaice puneți pe case, pe fabrici, unde se lucrează măcar când e soare, pentru agricultura le-o dau eu.

Pot face orice cantitate, 90 de milioane de hectare, 32 de la agricultură, 32 de pe plantații. 90 de milioane înseamnă 360 de milioane de megawați, am făcut piroliza, la incinerarea la 1150 de grade e ce vrea Europa și nu vrea România. Ministrul Mediului e principalul vinovat, i-am pus piroliza, tot. O singură replică a avut: au mai fost la mine”, a mai spus Iuliean Horneț.