Regiunea Lombardia a fost vizată de un cod portocaliu de vreme rea. Vorbim despre grindină mai mare decât portocalele, rafale de vânt ce au suflat cu putere, pasajele subterane şi străzile ale oraşelor fiind transformate în torenţi. Mai multe persoane au fost rănite, relatează Ziare.com.

A Milano un #Tornado in Brianza Nella mia città fiumi di ghiaccio per le strade. Dopotutto Gigi d'Alessio cantava "le domeniche d'agosto quanta neve che cadrà", quindi non serve preoccuparsi del #CambiamentoClimatico è tutto normale.... pic.twitter.com/80b9fZ6j9F