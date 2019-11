Ipoteză-șoc: "Gruparea Coldea pregătește un nou șoricel mecanic, pe Dacian Cioloș"

"Duminica trecută, Consiliul Național al PLUS, formațiunea lui Dacian Cioloș, a transmis un mesaj ciudat aliaților politici de la USR, partid condus deocamdată de Dan Barna.

I-a anunțat că își doresc continuarea alianței și la alegerile din 2020, cele locale și parlamentare, dar că se gândesc serios la o fuziune.



Până una-alta, ai lui Cioloș le propun celor ai lui Barna „o structură executivă unică reprezentând diversitatea, coordonată de un secretar general ales prin vot comun al celor două partide”, care să aibă „un mandat de coordonare a acțiunilor Alianței la nivel de comunicare și de implementare a deciziilor politice luate de forul de conducere al Alianței”.



Altfel, va fi jale, anunță PLUS: „Avem o mare fragilitate, un risc care nu vine de la adversarii noștri politici, ci de la noi înșine și din felul în care ne raportăm la proiectul nostru politic. Vom destrăma tot ce am construit până acum dacă nu înțelegem că singura opțiune de viitor sunt unitatea și construirea încrederii între noi.”



Singura opțiune este așadar „Unitatea”! Va purta și indicativ de UM unitatea asta? Nu știu, dar ca orice unitate, și Unitatea USR-PLUS va avea un singur comandant. Sforțările sunt ca acest comandant să fie, măcar într-o primă fază, Dacian Cioloș.



Insuccesul lui Dan Barna, candidatul USRPLUS la prezidențialele din acest an, de a trece măcar de turul I, a însemnat o mare deziluzie pentru Gruparea Coldea. O victorie a lui Dan Barna, ar fi însemnat ca sinistrul general Florian Coldea și acoliții săi cu care a făcut prăpăd în perioada Binomului Coldea-Kovesi să pună stăpânire prin influență absolută pe Palatul Cotroceni.



Prin victoria lui Barna, Coldea ar fi devenit președintele din umbră al României, cu consecințe pe care orice om întreg la cap le poate intui: o nouă avalanșă de arestări de tip NKVD, o nouă serie de vieți distruse, o nouă alee de cimitir cu numele unor nevinovați dăltuite pe cruci.



Eșecul înregistrat de șoricelul său mecanic, al cărui resort întors de Coldea a plesnit pe drum, deschide calea Variantei B, aceea în care locul lui Dan Barna la cârma combinației cu vipușcă și epoleți USR-PLUS, anunțată duminică de Consiliul Național al PLUS, să fie numit prin ordin de zi, Dacian Cioloș.



Inițial, în discuții era și Nicușor Dan, dar imprevizibilitatea personajului, una care ține mai mult de bizarerie, decât de spontaneitate, l-a scos din plan.



Așadar, în cărți este Dacian Cioloș, chiar dacă legăturile sale cu universul milițianosecuristic exclud coincidența și îl arată a fi un personaj lesne casant". Restul textului semnat de Mirel Curea pe EVZ.ro.