Ionuț Stroe face comparație între mandatele lui Nicușor Dan și Daniel Băluță: Nicușor Dan a lăsat Parcul Tineretului în paragină, parcurile administrate de Primăria Sectorului 4 sunt îngrijite și arată foarte bine

Ionuț Stroe, președintele PNL sector 4, face comparație între parcurile administrate de Daniel Băluța și Tineretului, administrat de Nicușor Dan: Am fost cu Cătălin Cîrstoiu în Tineretului! Oamenii sunt nemulțumiți.

Parcul în care s-au investit 4 milioane de euro e complet gol. Încă o filă din epopeea risipei banului public

„Merg des în parcurile din Sectorul 4 și nu pot să nu remarc diferența frapantă între parcurile care arată foarte bine, administrate de primăria Sectorului 4 și Daniel Băluță, Orășelul Copiilor și Lumea Copiilor, în comparație cu Parcul Tineretului, care este lăsat în paragină și arată dezastruos, pentru că este administrat de Nicușor Dan, prin Primăria Generală!

Paradoxal, geografic aflate unul lângă altul, diferența dintre cele două parcuri, Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor, și parcul Tineretului este de la cer la pământ, totul datorându-se managementului, primele două bucurându-se de unul performant, cel din urmă fiind administrat prost.

Am fost ieri în Tineretului, alături de Cătălin Cîrstoiu, pentru a discuta cu cetățenii din sector. Ce am văzut și ce ne-au spus și oamenii nemulțumiți care stau în proximitatea Parcului Tineretului și vin des in parc? Trotuarele de lângă lac sunt într-o stare foarte proastă, un real pericol pentru copii, mult moloz rămas de la lucrări recente, mai ales pe spațiile verzi, fântânile sunt în paragină și nu funcționează de ani de zile, iarba nu este tăiată, spațiile verzi sunt invadate de buruieni, băncile sunt neîngrijite, rupte, inconfortabile și prea joase.

Mai exact, Nicușor Dan a lăsat Parcul Tineretului să se dărame, în timp ce, iată, la o aruncătură de băț, în Lumea Copiilor și Orășelul Copiilor, administrate de Daniel Băluță, lucrurile arată complet altfel: parcuri frumoase și îngrijite.

Ba mai mult, Daniel Băluță a reușit să construiască în sectorul 4 de la 0 Parcul Tudor Arghezi, care arată foarte bine! Vă las fotografii pentru a vă convinge de ce însemnă un parc lăudat de toți bucureștenii, parcul Tudor Arghezi.

Bucureștiul are o soluție, după 9 iunie Cătălin Cîrstoiu va vindeca acest oraș! Și în final, și Parcul Tineretului va arata ca un loc unde să îți facă plăcere să te plimbi. Este promisiunea lui Cătălin Cîrstoiu, pe care sunt sigur că o va ține!” a scris, Ionuț Stroe, președintele PNL Sector 4, pe pagina sa de Facebook.

