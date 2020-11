Iohannis: La 1 Decembrie, ceremonia de la Arcul de Triumf va fi una extrem de restrânsă, fără paradă și fără public

”Am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf, să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal militar. Va fi o ceremonie scurtă, fără paradă militară și fără participarea publicului, din păcate”, a afirmat șeful statului.

Am avut o ședință cu premierul, ministrul pe tema situației actuale a pandemiei

Am cerut INSP o analiză privind evoluția epidemiei în orașele carantinate. Datele relevă că începând cu 20 noiembrie la nivel național se observă o tendință de scădere a infecțiilor

Acest lucru se reflectă atât în numărul de infecții săptămânale și în media zilnică. Acest grafic arată evoluția de la începutul pandemiei și se vede foarte clar cum, de câteva zile bune, am ajuns pe un palier și tendința este de scădere

Sunt date concrete, care dovedesc că măsurile luate de autorități au fost corecte și că populația a respectat măsurile

Nu am învins virusul: măsurile rămân în vigoare. Orice relaxare prematură periclitează rezultatele obținute

De ce e nevoie de carantinare în localități? Când rata de infectare crește prea mult se impun măsuri suplimentare, adică carantinare zonală, care reduce mobilitatea. Locuitorii se întâlnesc mai rar, inhibând răspândirea virusului

Exemple în orașele carantinate din Cluj (Gherla), Sălaj (Zalău). Se vede pe grafic că din momentul carantinării, foarte rapid creșterea încetinește și după 7 zile începe să scadă rata infectării. În aceste două grafice se vede chiar o scădere accentuată

În Sibiu și Baia Mae se observă aceeași tendință

Pentru a fi mai eficienți și a controla epidemia, pe baza acestor date INSP a actualizat procedura de evaluare a riscului de răspândire într-o localitate în vederea instituirii și ridicării carantinei

În acest context de carantină și lockdown, vreau să fie foarte clar: nu există nici o intenție să promovez o carantină la nivel național după alegerile parlamentare din 6 decembrie

Sunt politicieni fără scrupule care încearcă să se promoveze cu știri de tip senzațional

Deci lockdown nu se întâmplă

Abordarea s-a dovedit că dă rezultate. Vom continua să instituim măsuri zonale sau regionale unde situația o impune

Trebuie eforturi susținute pentru a avea schimbări pozitive

Din păcate, mortalitatea și ocuparea ATI sunt mult prea ridicate

Prea multe persoane mor, prea multe persoane dezvoltă forme severe

Medicii și tot personalul suport depun eforturi uriașe, aproape supraomenești pentru a salva vieți. Fac din nou apel către oameni să respecte măsurile de prevenție

Alt subiect: celebrarea Zilei Naționale

În acest an vom onora curajul și sacrificiile înaintașilor făcând noi înșine sacrificiul de a renunța la bucuria participării la manifestările tradiționale

Dar vom fi împreună în spirit, ca o națiune unită

Am decis ca ceremonia care avea loc în fiecare an la Arcul de Triumf, să fie una extrem de restrânsă, la care sunt invitați ambasadori străini, medici și personal militar.

Va fi o ceremonie scurtă, fără paradă militară și fără participarea publicului, din păcate

Întrebări din partea jurnaliștilor:

Kanal D: PSD a depus plângere la CNA. E normal să fiți parte activă a bătăliei pentru Parlament?

Iohannis: Ca președinte, mă simt chemat să am opinii în toate chestiunile care privesc viața românilor. Președintele României nu poate fi cenzurat politic și indiferent că le place sau nu PSD-iștilor, și cred că nu, voi face în continuare evaluări. Cred că PSD s-a supărat foarte tare pentru că aseară am spus lucrurilor pe nume: PSD a guvernat foarte prost.

Observator Antena 1: Vă veți vaccina public?

Iohannis: Da, dacă se crede că asta dă încredere. Eu sunt pentru vaccinare.

Libertatea: Recorder a dezvăluit povestea unui șef de la Apele Române Mureș, presat de PNL să demisioneze și înlocuit cu un membru de partid. Directorul schimbat a trimis o petiție la Cotroceni, colegii dvs au trimis la Ministerul Mediului. Atât poate face Administrația Prezidențială?

Iohannis: Nu cunosc, o să mă interesez.

Prima TV: Au apărut imagini din spitalele depășite de situație. Pacienți internați pe holuri, dorm pe tărgi. Când și dacă are de gând statul român să facă demersuri ca aceștia să fie transferați în străinătate?

Iohannis: Facem mereu demersuri pentru a crește numărul de paturi. Duminică, când am vizitat Fundeni, am spus că numărul de paturi ATI s-a dublat din martie, cu efort public sau privat. Aceste eforturi continuă. Și azi am discutat chestiunea: Facem toate eforturile să creștem capacitatea. Imaginile la care vă referiți – mi s-a relatat că au fost din zona de primire a pacienților. E foarte adevărat că suntem la limită. De aceea e foarte important să ne ferim de virus, pentru a nu avea prea mulți pacienți în spitale.

B1 TV: Rata de infectare se menține destul de mare, deși nu se fac foarte multe teste, în contradicție cu recomandările OMS. În urmă cu 2 zile au fost raportate circa 10.000 de testări, iar premierul Orban vorbea de o capacitate de 50.000 pe zi. De ce nu creștem capacitatea de testare?

Iohannis: Teoretic am putea prelucra 50.000. Dar testările sunt făcute la persoane la cerere sau la cele trimise de DSP. Mai mult decât s-a făcut nu se poate pentru că nu a existat cerere.

RTV: A trecut peste o lună de când Capitala a intrat în scenariul roșu, iar rata de infectare și numărul de cazuri s-au dublat. E o rată mult mai mare decât în Ilfov. De ce nu se carantinează Bucureștiul?

Iohannis: Decizia de carantinare nu e ușoară, fiindcă impactează viața tuturor locuitorilor. Exact din acest motiv am solicitat INSP o metodologie clară pentru carantinare. E un sistem de puncte pentru diferite criterii și în final se face o sumă, iar carantinarea se poate lua în calcul local când punctajul devine foarte mare. Am întrebat azi unde stăm și pentru București încă nu s-a ajuns, din fericire, la un număr de puncte care să aducă carantinarea.

Digi24: Ministerul Finanțelor a anunțat că a plătit avansul pentru vaccin Covid. Pentru câte doze?

Iohannis: Nu există încă nici un vaccin agreat la nivel european. Când va fi agreat, va fi livrat în condițiile stabilite prin contractul cu UE. Împărțirea numărului de doze se face proporțional cu populația din fiecare țară. Dar la noi e foarte probabil ca primul set, cel cu care va fi vaccinat personalul medical, să ajungă la începutul anului viitor

Realitatea PLUS: Ieri ați avut o întâlnire la Vila Lac cu PNL. Care este raționamentul pentru care le-ați transmis că nu vor mai fi restricții noi, indiferent de numărul de infectări?

Iohannis: Nu obișnuiesc să povestesc ce s-a povestit, dar cred că e legitimă curiozitatea dvs. În acest moment nu există intenția de a declara starea de urgență și de a institui carantină generală. După cum vedem pe grafic, măsurile în vigoare au dus la reducerea numărului de infecții. În aceste condiții, experții sunt de părere că în perioada următoare nu e nevoie de noi restricții. Dar trebuie să fim precauții, nu se vor lua înapoi restricțiile, numărul de infectări e în continuare foarte mare, ATI-urile sunt aproape pline, numărul de decese e foarte mare. Deci nu putem vorbi de o relaxare, e puțin probabil ca până la finalul lui decembrie să se renunțe la restricții. Evoluția se analizează de specialiști, mai ales de INSP, și cel puțin o dată pe săptămână se emit recomandări noi.

Digi24.ro: În România au început pregătirile pentru schi, care e poziția dvs?

Iohannis: La ultimul Consiliu European nu s-a discutat pe această temă, dar la ultimul Consiliu UE s-a discutat, opiniile sunt divergente. Noi vom elabora reglementări specifice și vom comunica aceste lucruri. Însă măsurile generale rămân valabile și se aplică tuturor – pe schi, pe patine sau pentru cei care vor să admire peisajul.

Adevărul: Acum un an promiteați că veți fi președintele tuturor românilor, dar ieri ați criticat PSD în detrimentul PNL. De ce ați ales să fiți doar președintele PNL? Nu credeți că PNL va fi taxat la vot tocmai din cauza atitudinii dvs lipsită de echidistanță politică?

Iohannis: Nu știu de unde ați scos asta cu echidistanța politică. Constituția spune că președintele nu poate fi membru de partid, dar nu spune că președintele trebuie să fie un mut. Am făcut afirmații de apreciere legat de activitatea PNL, care s-a zbătut foarte mult și tot a mușcat lucruri. Nu le-a mișcat pe toate, mai ales că a avut frâna PSD în Parlament. Cred că înainte de alegeri românii se așteaptă de la mine să le spun cum văd lucrurile. Cum vă imaginați că stau și mă uit la lună sau la soare. În Constituție spune că președintele veghează la buna funcționare a statului.

Adevărul: Totuși, în primul mandat v-ați ferit să faceți asemenea aprecieri.

Iohannis: Da, acum am spus mai franc ce aveam de spus.

Stiridiaspora.ro: Există vreo șansă să mai acceptați PSD la guvernare?

Iohannis: Nu… Am spus și ieri: după părerea mea e bine să avem guvern și majoritate în jurul PNL, când toți ceilalți s-au retras în posturi de expectativă. Cred că e o șansă pentru România să reformăm statul, marile sisteme publice.

Deutsche Welle: Ce strategie aveți pentru ca în carantină să se poată vota?

Iohannis: E foarte bine să știe lumea că alegerile se organizează inclusiv în localitățile carantinate. Nu vor exista îngrădiri. Secțiile de vot vor fi pregătite foarte bine, cu respectarea măsurilor de protecție, dar neam asigurat ca fiecare român care dorește să voteze să o poată face în siguranță. Secțiile de vot au primit instrucțiuni precise.

Agerpres: Când va fi ședința CSAT pentru vaccinare? Campania va avea succes, având în vedere scepticii?

Iohannis: S-a decis ca strategia de vaccinare să fie discutată și aprobată în ședința de guvern de vineri, iar săptămâna viitoare să fie luată în discuție în CSAT probabil miercuri. După ce se aprobă strategia în guvern, ea va fi făcută publică. O perioadă, MS va explica strategia, voi mai face și eu niște referiri, conferințe de presă.

Eu am înțeles că sunt oameni sceptici, chiar și persoane din zona medicală. Însă prin această campanie și prin procedurile de punere în circulație, datele vor deveni mult mai clare. Sunt convins că informațiile vor veni, vor fi verificate, vom avea foarte repede date concludente.

Epoch Times: Cazul profesorului clujean închis în China, condamnat în 2016 pentru o presupusă fraudă de 60 de dolari. El spune că a fost torturat. S-a obținut acordul Chinei de a fi mutat în România, dar lucrul nu s-a întâmplat din ianuarie. Se pare că blocajul ar fi la MAI, escorta nu a fost trimisă. Cum vedeți faptul că un român e în închisoare și MAI nu a reușit să trimită atâtea luni o escortă?

Iohannis: O să mă documentez și o să vă spun.

G4Media.ro: Aș reveni la tema testării. Explicația legată de cererea mică e în neregulă. Pe data de 8 octombrie, România a raportat pentru prima data peste 30 de mii de teste efectuate pe zi. Mai exact 30.191. La o lună jumate distanță de atunci, avem tot 30 de mii de teste pe zi. Ieri au fost realizate 30.740, dar de trei ori mai mulți infectați, ceea ce înseamnă că trebuia de trei ori mai multe teste, pentru că se fac anchete epidemiologice. România continuă să testeze foarte puțin, deși premierul anunța o capacitate de 50 de mii de teste pe zi, care n-a fost niciodată atinsă, capacitatea reală a statului este, cum spuneam, de maxim 23 de mii de teste. Din cauza numărului mic de teste, găsim puține cazuri în raport cu situația reală din teren, și nu știm dacă aceste grafice reflectă realitatea din teren, și unde a crescut? De ce nu respectă România recomandările OMS, recomandările Comisiei Europene și recomandările tuturor specialiștilor din țară care solicită creșterea numărului de teste? Cine este responsabil că n-am făcut mai nimic mai bine de o lună jumate și am rămas tot la 30 de mii de teste pe zi? În sarcina cui puneți decesele cauzate de testarea insuficientă sau chiar absentă din zone întregi ale României?

Iohannis: Numărul de testări e stabilit de cerere: de la DSP sau persoane fizice. Capacitatea este în jur de 50.000 maximal, însă ea nu s-a schimbat în ultima lună. Limitarea e dublă – cea a aparatelor și a personalului, s-a ajuns la maximum. Dacă acum câteva vreme au fost 3.000 de cazuri la 30.000 de testări, rata de pozitivare a fost la 10%. Numărul de teste nu a crescut, dar a crescut rata de pozitivare la circa 30%. Dar să știți că există o luminiță: au început să apară testele rapide antigenice și cred că este o soluție – cel puțin pentru zonele cu foarte multe cazuri. Am comandat și primit primul set de astfel de teste, trimise în teritoriu, s-a demarat o licitație pentru aproximativ 3 milioane de teste. Recomandările și de al OMS și ECDC sunt să se facă testări unde apar multe cazuri și înspre acolo ne îndreptăm, sper să se facă achiziția în timp util. E o metodă care va crește cu siguranță numărul de testări.

G4Media.ro: De ce nu au fost folosite până acum testele rapide?

Iohannis: Sunt relativ noi, unele în procedură de aprobare la nivel european. A fost și experimentul Slovacia, care le-a procurat în relația directă cu statul producător, abia au apărut de câteva săptămâni. Noi suntem interesați și vom continua.

G4Media.ro: Sunt mulți care spun că nu au fost folosite că e campanie, ca să țină cifrele jos.

Iohannis: E o explicație pe care nu pot să o validez, interesul nostru e să testăm, ca să stopăm pandemia.

TVR: S-au întețit atacurile dintre PNL și USR. Aveți senzația că își doresc să guverneze împreună?

Iohannis: Mesajul meu e simplu: vor guverna împreună. Iar ce numiți contre e o nervozitate tipică pentru campanie. Însă între PNL și USR există o apropiere care nu se bazează pe simpatii între persoane, ci pe concordanță de valori.