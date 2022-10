Comentariile sale – printre primele recunoașteri publice ale retragerii Rusiei din Herson – au încercat să mascheze ceea ce chiar și mulți susținători vocali ai războiului spun acum deschis: situația este cea mai gravă în care s-a aflat armata rusă de la începutul invaziei, în urmă cu șapte luni.

„Prieteni, știu că mă așteptați să comentez situația. Dar chiar nu știu ce să vă spun. Retragerea … este catastrofală”, a scris Roman Saponkov, un corespondent de război proeminent, pe canalul său Telegram, descriind disperarea sa în legătură cu retragerea din Herson.

Amploarea retragerii Rusiei rămâne deocamdată neclară. În timpul discursului său nocturn de marți, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat: „Armata ucraineană face mișcări destul de rapide și puternice în sudul țării noastre”. El a numit opt orășele din Herson care au fost recucerite recent.

În ciuda încercărilor vădit forțate ale autorităților ruse, realitatea din teren este cu totul alta, iar presa începe să o recunoască și să nu o mai acopere.

„Sunt criticat pentru că bag oamenii în depresie cu știrile mele… ei bine, timpul este așa, nu vor fi vești bune din viitorul apropiat”, a scris marți Aleksandr Kots, un jurnalist pro-Kremlin care călătorește cu armata rusă.

„Primim sute de cereri în fiecare zi de la soldați care vor să găsească o modalitate de a-și anula contractele”, a declarat un avocat militar care a cerut să vorbească sub anonimat, de teamă să nu încalce legile rusești care incriminează știrile „false” despre armată.

Armata rusă a încercat să minimalizeze retragerea de sâmbătă, de la Liman, ca fiind un eșec militar minor în timpul căruia a provocat pierderi grele trupelor ucrainene în lupta pentru oraș. Însă, potrivit unei investigații realizate de BBC News Russia, una dintre unitățile de elită ale armatei ruse a suferit pierderi mari în timpul acelei retrageri. Brigada a 3-a Spetsnaz a Gărzii a pierdut acum până la trei sferturi din forța sa de recunoaștere de la începutul războiului, potrivit BBC.

Cele mai recente eșecuri militare, aparent prea mari pentru a fi ignorate, s-au revărsat acum și pe ecranele televiziunilor rusești.

„De ce noi avansăm metru cu metru când ei avansează sat cu sat?” Olga Skabeeva, cea mai importantă prezentatoare a televiziunii de stat din țară, l-a întrebat furioasă pe Andrei Maroșko, un oficial numit de Rusia în Lugansk, într-o emisiune recentă.

